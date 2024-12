Rita Almeida é talvez a protagonista do momento mais inesperado vivido, até agora, aquando de uma expulsão na mais recente edição do 'Secret Story'. Ainda meio 'abananada' com o que lhe aconteceu na noite de domingo, 8 de dezembro, depois de ter abandonado o reality show, a jovem de Viseu deu uma reveladora entrevista aos jornalistas.

Momento de tensão em direto com o 'ex'

Após ter abandonado a casa mais vigiada do país, Rita chegou a estúdio e foi surpreendida com a reação de Ruben. O também antigo participante do programa recusou levantar-se para a cumprimentar, causando espanto.

Ruben acabou vaiado pelo público e ao ser questionado por Cristina Ferreira sobre o porquê da sua atitude, apenas disse: "Sempre defendi a Rita, sempre disse que a Rita era uma grande mulher. Ela tem um grande defeito: quer encontrar sempre um culpado ou uma desculpa para tudo aquilo que lhe acontece. Sei a culpa que tenho na nossa história. [...] O que um não quer, dois não fazem."

"Não percebi o que ele queria dizer com aquilo. Continuo sem perceber qual foi a intenção. Senti que já não lhe dava jeito para jogo. Nem eu, nem ninguém estava à espera daquela atitude dele", disse a antiga concorrente ao falar na manhã de segunda-feira com a imprensa.

"Ele podia ter esperado pelo fim da gala, se tinha alguma coisa a dizer. Preferiu fazer assim...", apontou ainda, visivelmente dececionada.

As teorias sobre o porquê da atitude de Ruben

Terá Ruben decidido não se levantar para cumprimentar Rita devido à presença de Ana - a ex-namorada para quem voltou depois de ter sido expulso do 'Secret Story'?

"Se foi por causa da Ana, continua sem ser uma razão. Sempre respeitei a Ana, mesmo quando estava no programa. Fui das primeiras pessoas a dizer para, assim que ele saísse, falar com ela, porque tinha a certeza que iam resolver as coisas. Portanto, não percebi o porquê daquilo", defendeu Rita ao ser confrontada com a hipótese.

Ou será que tudo não passou de uma estratégia de Ruben para garantir um 'passaporte' para o próximo 'Desafio Final'?

"Acredito que pela postura dele, seja por causa disso. Pode querer chamar atenção. Acho que ele sozinho conseguia isso, sem gerar nenhuma polémica entre nós os dois. O nosso tempo foi lá dentro, nunca gerámos polémica, não ia ser agora. A intenção dele, só ele saberá", disse a jovem sobre esta teoria.

Questionada se entraria no 'Desafio Final', que começa já em janeiro do próximo ano, a jovem assegura que gostaria de voltar a um reality, no entanto...

"Voltaria a entrar, porque gostava de entrar sem nada disto que tive à minha volta", começou por referir. Mas e se Ruben e a namorada Ana também lá estiverem? "Teria de pensar... Mas, à partida, pensaria mais em mim do que propriamente no facto de eles estarem lá", atirou.

Vingança? Há quem diga que a atitude de Ruben terá sido apenas uma forma de "estragar" a saída de Rita, uma vez que este poderá não ter gostado da forma como a 'ex' reagiu quando o futebolista foi expulso.

"É provável que tenha sido apenas para tentar estragar a minha saída. Não sei qual das razões foi, mas a atitude fica só para ele", disse.

Rita e Ruben vão conversar para esclarecer a polémica?

"Fiquei muito confusa, não percebi mesmo o que se estava a passar. Fiquei sem reação, acabei por me sentir humilhada. Não sei se ele tinha essa intenção ou não, mas foi o que senti no momento", confessou Rita, revelando como se sentiu no tão badalado momento de tensão.

A respeito de uma possível conversa com o 'ex' para esclarecer a polémica, a jovem mostrou-se muito pouco disponível.

"Não vou falar com ele, de todo. Se ele queria falar alguma coisa comigo, se tinha alguma coisa entalada, podia ter esperado pelo final da gala e falado. Não tenho intenções de falar com ele."

"Se ele tentar, não sei. O Ruben, se fez aquilo ontem, sabia muito bem o que estava a fazer e se o quis fazer em público foi uma opção. Se ele quiser falar comigo ainda não sei o que vou fazer. À partida, não vou querer ouvir o que ele tem para dizer, mas ainda estou muito a quente", admitiu.

Rita transformou o 'ex' num vilão?

"Se ficou vilão foi pelas coisas que ele disse no momento da entrada. Sempre o elogiei enquanto concorrente", assegurou Rita, garantindo que até considerava o 'ex' seu aliado no jogo por achar que ele era um concorrente forte.

"Se soubesse o que sei hoje...", foi a frase dita pela ex-concorrente em direto, quando Ruben recusou levantar-se.

"Preferia ter visto isto mais cedo, mas não me arrependo de nada do que fiz lá dentro. Poderia ter feito de outra forma, mas sempre fui respeitando aquilo que ia sentido e achei sempre melhor sermos cordeais um com o outro", completou.

Leia Também: Rita e Ruben: Tensão vivida na gala do 'Secret Story'