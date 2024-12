O mento de tensão entre Ruben Silvestre e Rita Almeida, vivido na gala do 'Secret Story' do último domingo, foi finalmente esclarecido pelo principal protagonista.

Ruben recusou levantar-se para cumprimentar a 'ex', que tinha acabado de ser expulsa, tendo acabado vaiado pelo público.

"Errei, fui intempestivo, não pensei muito no momento. Tenho o coração na boca", confessou na manhã desta quarta-feira, 11 de dezembro, ao marcar presença no 'Dois às 10'.

Ruben explicou que a sua reação esteve relacionada com o facto de os fãs de Rita terem, durante a semana, "invadido" as suas redes sociais para o "tentarem enxovalhar" e, principalmente, com declarações ditas pela 'ex' durante uma dinâmica na casa.

"Houve um momento em que a Rita tem uma dinâmica dentro da casa e equiparou-me ao pai dela, comparou a relação que nós tivemos com o facto de o pai dela as ter abandonado. Em momento algum o faria com a minha família, com pessoas que amo, com filhos, o meu maior sonho é ser pai, e em momento algum seria capaz de o fazer", disse, justificando o porquê de ter ficado zangado.

"Ela ter comparado o facto de a nossa relação nunca ter dado certo com uma pessoa que abandonou a família, abandonou um lar, abandonou tudo aquilo que sempre sonhei, para mim não foi justo. Senti-me magoado por tudo aquilo que fiz por ela lá dentro, sempre a protegi, prejudiquei-me muitas vezes para a proteger lá dentro", referiu ainda.

Ruben diz agora que não se identifica com a atitude que teve no domingo e, assegura, nada do que fez estava pensado. "Não tinha aquilo pensado, só reagi. Pensei mal, fui imaturo", assumiu.

Aos que o acusam de ter reagido assim com Rita, com quem teve uma relação amorosa no passado, para dar uma prova de amor à atual namorada, Ana Soares, Ruben responde: "A Ana foi a primeira pessoa a dar-me na cabeça".

Rita disse após o momento de tensão na gala ter-se sentido "humilhada" por Ruben, um sentimento que o futebolista garantiu que não queria despoletar. "Acho que não a humilhei, não tinha intenção nenhuma de humilhar ninguém."

Apesar de ainda não ter falado pessoalmente com Rita para pedir-lhe desculpa, Ruben contou ter enviado uma mensagem à 'ex' antes de entrar em direto no 'Dois às 10' para explicar-lhe tudo o que ia dizer no formato.

Em lágrimas, Ruben pediu desculpa pela atitude e lamentou as muitas mensagens de ódio que tem recebido.

"O que me incomoda é existirem pessoas capazes de dizer que eu não pertenço a este mundo, ou que devia fazer alguma coisa para não estar aqui. Errei e acho que toda a gente tem telhados de vidro. Fui homem suficiente para tomar aquela atitude, ou até podem dizer que não fui homem, mas também sou homem para estar aqui e olhar nos seus olhos, e nos do Cláudio, e olhar para toda a gente que está em casa, e dizer que errei e peço desculpa", disse, sem esconder a emoção.