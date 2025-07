Material

A principal diferença que vai notar ao usar qualquer item da gama Zero Feel e Zero Feel Bliss é a suavidade do material que é bastante superior em comparação com outros modelos que existem no mercado. A poliamida reciclada com certificação GRS que está na base de ambos os conjuntos de roupa interior confere-lhe uma maior elasticidade e flexibilidade durante a utilização sem restringir os movimentos naturais e evitando uma sensação de desconforto ao longo do dia.

Apesar de as duas gamas se destacarem pela sua leveza, espessura fina e respirabilidade do tecido, o Zero Feel sobressai ao proporcionar uma sensação suave e sedosa no contacto com a pele. O efeito macio proporcionado pela microfibra e pelo acabamento duplo, especialmente notório nas cuecas, eleva a sensação de conforto, fazendo com que estas pareçam uma segunda pele.

Suporte

Para quem sempre achou que a roupa interior sem costuras é sinónimo de menos suporte, engana-se. Apesar de os seus soutiens serem confecionados num material mais leve e fino, tanto na gama Zero Feel como na Zero Feel Bliss todos os soutiens contêm um forro interior, garantindo um conforto adicional.

Ainda que as alças não possam ser ajustadas nos modelos experimentados, o facto de terem uma espessura média confere um suporte eficaz sem agredir ou marcar a pele, com a vantagem de se manterem no lugar e não descaírem. Graças ao tecido duplo e à tecnologia de termocolagem existente entre as camadas das alças e laterais, os Zero Feel conseguem garantir uma maior estabilidade durante a utilização.

Como ambos têm copas interiores removíveis, é possível ajustá-las ou retirá-las conforme a necessidade e o efeito pretendido. É de destacar que ambos os conjuntos de roupa interior estão disponíveis numa ampla gama de tamanhos, que vai do XS ao XXL, adaptando-se a diferentes tipos de silhuetas e necessidades.

Estilo e design

Enquanto a gama Zero Feel Bliss oferece um tecido texturado com renda gráfica, bainha e cós ondulado, e está disponível em cores sazonais divertidas que lhe conferem um toque mais moderno, a Zero Feel destaca-se por ser uma gama mais clássica onde as cores neutras e lisas ganham destaque pela sua simplicidade.

Dos seus três modelos de soutiens disponíveis, o top Zero Feel Bliss – que se destaca por ser ligeiramente mais subido à frente e apresentar um design que desce e se ajusta ao corpo como se fosse um pequeno top – oferece um maior aconchego ao peito, sendo uma boa opção para quem pretende um apoio extra durante o dia. Se tem preferência por mais cobertura, conforto e uma ligeira compressão na hora de escolher a parte de baixo, a cueca cavada de cintura subida é uma opção que se adapta a diferentes alturas do mês.

Na gama Zero Feel pode escolher entre top, bralette, ultra bra e soft bra. O modelo bralette, que incorpora umas alças médias e um decote em V, tanto à frente como atrás, destaca-se por oferecer um efeito push up bastante natural e discreto. Para completar o look tem quatro opções de parte de baixo em microfibra por onde escolher: tanga, cueca cavada, hipster e cintura subida. Por exemplo, a tanga, por oferecer um corte em forma de V e ser um modelo mais cavado, pode ser usada de forma normal ou puxada mais para cima, consoante a preferência.

Conforto e elasticidade

O facto de ambas as gamas serem seamless – um termo utilizado para designar a roupa interior sem costuras e pespontos visíveis – faz com que não deixem o corpo apertado ou marcado e, ainda, elimina a preocupação com as tão indesejadas etiquetas. Os modelos top da Zero Feel Bliss e bralette da Zero Feel ao eliminarem por completo o colchete na zona das costas, que é substituído por uma tira elástica um pouco mais larga, assim como os aros de metal no interior das copas e as presilhas que permitiam ajustar o tamanho das alças, possibilitam que chegue ao fim do dia sem qualquer tipo de desconforto e vontade de tirar o soutien.

Outro detalhe importante vai para o fabrico destas gamas de roupa interior que ao serem feitas num tecido com elasticidade 360°, – que estica e diminui ao ser puxado em diferentes direções sem dar de si ou perder a sua forma original – acabam por elevar a sensação de conforto. Para além disso, a tecnologia de termocolagem da gama Zero Feel cria uma aparência invisível mesmo sob as peças de roupa mais transparentes enquanto a tecnologia Activated Silk™ vai ajudar a manter a roupa interior seca, incluindo nos dias de mais calor.

Conclusão

Se durante praticamente toda a sua vida sempre usou roupa interior tradicional e pretende experimentar uma gama sem costuras, a Zero Feel e a Zero Feel Bliss são boas opções para ver como se adapta a este tipo de lingerie. Apesar de ambas privilegiarem o conforto, suavidade e serem ideais para o uso diário, o best-seller Zero Feel é perfeito para quem pretende um design mais simples e discreto, enquanto a nova Zero Feel Bliss é ideal para quem prefere uma opção mais moderna e arrojada. As duas têm a vantagem de poderem ser combinadas com diferentes opções de bodywear que podem ser sobrepostas entre si e que facilmente se adaptam a vários momentos do dia. A única coisa que precisa de fazer é escolher o modelo que mais se adequa às suas necessidades diárias, à sua silhueta e ao seu estilo de vida e experienciar um novo nível de conforto e bem-estar.

