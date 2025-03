A icónica coleção Amourette é o mais recente lançamento da marca Triumph que, esta primavera/verão, pretende conquistar o coração das apaixonadas por lingerie.

Esta gama, que oferece propostas de roupa interior que se conseguem adaptar a todos os momentos da vida da mulher, vai adicionar um toque de frescura, sensualidade e feminilidade ao seu guarda-roupa.

Para quem não sabe, o soutien Amourette chegou ao mercado pela primeira vez em 1954 pela mão da Triumph. Este modelo em renda, que dá nome a esta linha, destacou-se pela forma como se moldava ao corpo, pelo conforto que proporcionava e pela beleza do seu design.

Amourette Triumph créditos: Triumph divulgação

Passados 70 anos do seu lançamento, a linha foi crescendo e atualmente conta com várias opções que se adaptam a diferentes ocasiões da vida da mulher ao mesmo tempo que valorizam e favorecem a silhueta feminina. Uma das novidades deste lançamento vai para o facto de todos os modelos existentes nas cores clássicas da marca suíça - o preto e o branco - surgirem com um fit melhorado e atualizado.

Na gama Amourette vai poder encontrar soutiens almofadados com e sem aros, sendo possível escolher entre opções totalmente revestidas a renda, com as costas e alças forradas neste material ou apenas com detalhes rendados no decote.

Se dispensa as copas e enchimentos no dia a dia, pode optar por modelos não almofadados que vão conferir uma maior suavidade e sensação de bem-estar durante o dia. Preocupada com a qualidade dos seus materiais, é de destacar que a Triumph apostou na introdução de uma renda elástica e ecológica em grande parte das suas peças, conseguindo adicionar mais conforto e um efeito invisível debaixo da roupa.

A coleção oferece ainda soutiens redutores sem aros e sem costuras para um maior suporte,soutiens bralette com decote em V que são o par perfeito para looks mais decotados ou ainda um body modelador sem costuras para quando a ocasião assim o pede.

Amourette Triumph créditos: Triumph divulgação

Cada um destes soutiens podem ser conjugados com a parte de baixo que mais se adequa ao seu estilo. Seja tanga, cueca maxi, brasileira ou hispster, estes têm em comum o facto de conseguirem aliar a fibra de lycra à microfibra e de as suas costuras serem praticamente impercetiveis ao toque.

Outra novidade vai para a introdução de novas cores sazonais que piscam o olho à primavera. Turquoise, Rose, Dusty Cedar e Absinthe são as quatro adições que prometem trazer um toque de frescura e alegria à sua coleção de lingerie.

Descubra toda a coleção Amourette da Triumph nas lojas físicas da marca e online.