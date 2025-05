Com a chegada do tempo quente, a marca alemã Triumph voltou a apostar em novas propostas de roupa de banho que colocam o conforto em primeiro lugar.

Neste lançamento primavera/verão 2025 vai poder encontrar opções modernas e frescas que se adaptam a diferentes necessidades e que realçam a silhueta feminina.

A par dos bestsellers Summer Fleurs e Summer Allure que incluem estampados gráficos e padrões coloridos, os grandes destaques da temporada vão para as coleções Midnight Swim e Summer Twist.

Para além de serem confecionadas num tecido macio e confortável que proporciona uma maior segurança dentro e fora de água, ambas as novidades são produzidas exclusivamente com materiais reciclados que também proporcionam mais resistência ao cloro e sal.

Triumph créditos: Triumph divulgação

O Midnight Swim é uma linha sofisticada marcada pelos aros decorativos e que, devido ao seu acabamento brilhante, consegue tornar as idas à praia mais glamourosas. Em termos de partes de cima é possível optar por versões com aros, almofadadas com copas removíveis e push-up.

De forma a adicionar mais suporte, algumas integram uma armação nas entrecopas, reforços laterais e alças ajustáveis. Cada uma destas opções de biquíni pode ser conjugada com uma parte de baixo em formato brazilian ou thai, que oferece um pouco mais de cobertura.

Se é mais fã de fatos de banho, esta coleção dispõe de dois modelos – um assimétrico e outro de look retro com decote em V - que incluem uma faixa elástica ou costura nas entrecopas oferecendo mais segurança nas idas à praia.

Esta novidade com acabamento brilhante está disponível apenas em cores sólidas, sendo possível escolher entre havana, very blue, black, desert e burnt henna.

"Na Triumph, aproveitamos a nossa herança em fit e design para criar uma coleção que não só é deslumbrante, mas que também cria uma sensação incrível no corpo", refere Patrizia Milani, Global Head of Merchandising da marca, em comunicado sobre este lançamento.

Triumph créditos: Triumph divulgação

Já a Summer Twist destaca-se por incluir vários pormenores e detalhes modernos, como argolas, nós, franzidos e entrançados, que adicionam um toque de estilo a esta peça de swimwear feminina disponível em sage green, berry, black e secret lagoon.

A par dos modelos com push-up, com aros e almofadadas, esta linha disponibiliza uma parte de cima criada a pensar nas mulheres com o peito grande. O top redutor inclui uma copa tripartida, que vai dar a ilusão de um peito menor, assim como uma armação interior e reforço lateral que conferem mais suporte.

Para combinar pode escolher entre cinco partes de baixo. As cuecas de biquíni thai com nós laterais e brazilian com corte em V são ideais para quem gosta de opções mais reduzidas. Se prefere algo mais coberto existem as midi que podem ser ajustadas ao gosto, as de cintura subida com pregas à frente e as maxi com uma cobertura maior e que nos remetem para o estilo pin-up.

"Cada modelo é cuidadosamente trabalhado para priorizar o conforto das mulheres, oferecendo tanto elegância como versatilidade. A nossa experiência em design permite-nos criar peças híbridas que funcionam, sem esforço, na praia e não só", adianta.

Triumph créditos: Triumph divulgação

Qualquer uma destas propostas de banho pode ser complementada com as diferentes peças de beachwear das linhas MyWear e Summer Wear onde irá encontrar tops, calças, pareos, saídas de praia e túnicas em tecidos leves e frescos.

Com preços entre os 23 e os 80 euros, descubra todos os modelos da Triumph aqui.