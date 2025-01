Se, depois de várias tentativas, ainda não encontrou o soutien perfeito para a prática desportiva, tem de conhecer as mais recentes novidades da Triumph.

A marca de lingerie acaba adicionar novas cores à gama Triaction criada a pensar nas diferentes necessidades das clientes que não querem prescindir da liberdade de movimentos e conforto enquanto treinam.

Esta linha oferece dois modelos: o Energy Lite (PVRP: 45,00 €) e Cardio Flow (PVRP: 60,00 €). O primeiro soutien destaca-se por não conter aros, oferecer alças multifunções e incorporar a tecnologia Spacer Cup, tornando-o numa peça bastante suave e ideal para treinos de alta intensidade.

Sem costuras e com um decote mais subido, a segunda opção foi pensada para as mulheres que desejam suporte adicional e uma maior estabilidade durante os treinos mas sem prescindir do conforto. A gama Cardio Glow também confere leggings com efeito modelador no mesmo tom para que possa criar looks monocromáticos.

Para a temporada primavera/verão 2025, a marca apostou em tons suaves e coloridos, como é o caso do amarelo, roxo, verde água, azul ceu e vermelho.

A nova coleção Triaction da Triumph já está à venda nas lojas e online.