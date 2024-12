O Boticário

Como forma de assinalar os seus 38 anos em território português, O Boticário acaba de remodelar aquele que foi o seu primeiro espaço físico em Portugal.

Localizada no Amoreiras Shopping Center, a nova loja conta agora com 53.5m2 onde os clientes da marca de beleza 100% brasileira podem descobrir todas as suas linhas que incluem produtos para o corpo, cabelo, skincare e maquilhagem.

Para além da remodelação, o grupo detentor das marcas O Boticário e Quem Disse, Berenice? fez questão de assinalar este marco histórico ao instalar "uma placa comemorativa que a distingue como a primeira loja O Boticário em Portugal".

O Grupo Boticário, detentor das marcas O Boticário e Quem Disse, Berenice?, conta atualmente com uma rede 60 lojas próprias em território português.

Blue Banana

Se estiver de passagem pelo Centro Vasco da Gama, não deve deixar de conhecer uma das aberturas mais recentes deste centro comercial.

Estamos a falar da Blue Banana uma marca espanhola de vestuário para toda a família que inaugurou, no passado dia 21 de dezembro, o seu primeiro espaço físico em território português.

T-shirts, casacos, calças, sweatshirts ou polares são algumas das propostas descontraídas - onde não falta o icónico logótipo X - que poderá descobrir ao longo dos 55 metros quadrados do centro comercial.

Sendo esta uma marca criada a pensar nos clientes aventureiros e amantes de desportos, aqui também vai encontrar alguns dos produtos da submarca Blue Banana Athletics para usar durante a prática desportiva,

A loja está localizada no piso 2.

Triumph

Se é fã da marca de lingerie Triumph, é provável que já tenha ouvido falar na loja My Atelier que já está em Portugal.

No fundo trata-se um novo conceito que pretende proporcionar uma experiência agradável, confortável e intimista a todas as mulheres que se deslocam às sus lojas para comprar uma peça de lingerie e não só.

"O conceito oferece uma abordagem personalizada, com consultoras especializadas em fitting e que dão conselhos personalizados que vão desde o fit do soutien aos cuidados a ter com a lingerie", pode ler-se no comunicado.

De forma a fazer que todas as clientes se sentiam à vontade no Braga Parque e no Oeiras Parque, a marca apostou numa num design clean onde os tons suaves convivem com materiais sustentáveis. Apesar de ainda só existirem dois espaços no país, a próxima loja a ser remodelada vai ser a do NorteShopping, em Matosinhos.

"Estamos entusiasmados por continuar a expandir o conceito My Atelier e por levar esta experiência de retalho única a mais locais em toda a Europa. Cada loja permite-nos estabelecer uma ligação com os nossos clientes de uma forma mais significativa, proporcionando-lhes um espaço para explorarem e se inspirarem”, afirma Paul Gautier, Global Head of Brands da Triumph, em comunicado.

Boutique dos Relógios

Como diz o ditado 'Não há uma sem duas', e a pensar nisso, a Boutique dos Relógios acaba de abrir não uma, mas duas lojas em Lisboa.

O CascaiShopping, no distrito de Lisboa, foi o espaço escolhido para esta dupla abertura onde os fãs de relógios e joias podem experienciar dois conceitos diferentes.

Na recém-renovada Boutique dos Relógios Plus, o foco continua a ser o universo de alta relojoaria, joalharia e perfumaria onde é possível conhecer as propostas de marcas como Omega, Breitling, Longines ou Creed.

Já na Boutique dos Relógios pode encontrar várias peças mais descontraídas que aliam design e modernidade, como é o caso de Calvin Klein, Tommy Hilfiger ou Eletta.

Ambas as lojas estão localizadas no piso 0.

Célio

Chama-se Célio, chegou a Portugal este mês e pretende facilitar a vida de muitos homens na hora de ir às compras.

A região Norte foi a zona escolhida para aquela que é a primeira loja da marca francesa que pode ser visitada no Arrábida Shopping, em Vila Nova de Gaia.

Especializada em moda masculina, esta destaca-se por conseguir oferecer várias opções de vestuário para diferentes ocasiões do dia a dia a preços acessíveis mas sem prescindir da qualidade e do conforto.

“O nosso objetivo, como marca líder de moda masculina em outros mercados, é levar o nosso conceito 'be normal' para Portugal, criando lojas onde os nossos clientes possam aceder a todas as nossas coleções e descobrir uma ampla variedade de roupas.” afirma Florian Foucher, Retail Europe Manager da celio, em comunicado.

Se estiver de passagem pela loja nos dias 28 e 29 de dezembro fique atento: a marca escondeu um Golden Ticket que da ao felizardo a possibilidade de ganhar até 500€ em cartão-presente.