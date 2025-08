Carolina Resende de Matos viu o carro a arder enquanto fazia a cobertura do incêndio na Serra da Boneca. Na sua página de Instagram, a jornalista afirmou que os bombeiros "salvaram-lhe a vida".

Carolina Resende de Matos não ganhou para o susto. A repórter da CNN Portugal revelou na sua página de Instagram esta quinta-feira, 31 de julho, que viu a viatura em que se deslocava a arder, enquanto cobria o incêndio em Penafiel. "Estamos bem. Não me esquecerei nunca da diferença que fazem sempre. No dia de hoje, o agradecimento é ainda maior. Salvaram-me a vida minutos antes deste direto. O nosso carro ardeu por completo", realçou. "À corporação de Entre-os-Rios, o meu eterno obrigada. Estendo o agradecimento a todas as outras corporações que de norte a sul do país fazem a diferença", escreveu ainda. Partilha feita pela repórter da CNN Portugal no Instagram© Instagram/Carolina Resende de Matos "Esta profissão tem os seus riscos. A nossa equipa conhece-os quase todos. A natureza tem os seus fenómenos. Eu e o Guilherme Agostinho temos certamente um anjo da guarda", completa. Partilha feita pela repórter da CNN Portugal no Instagram© Instagram/Carolina Resende de Matos De notar que o acidente ocorreu no momento em que a equipa de reportagem, formada pela jornalista e um repórter de imagem, fazia a cobertura do incêndio na Serra da Boneca, revelou à Lusa fonte da Câmara Municipal de Penafiel. O carro estava estacionado e foi apanhado pelas chamas, tendo os jornalistas sido retirados do local pelos bombeiros, acrescentou.

O incêndio em Penafiel, no Porto, continua a ser um dos mais significativos no país. O fogo mantém-se com duas frentes ativas, "uma delas junto a habitações, mas nenhuma delas corre risco imediato", conforme noticiou a Agência Lusa. No terreno estão 230 operacionais e 67 veículos.

Para além do incêndio em Penafiel, também em Ponde da Barca as chamas continuam ativas. Uma fonte revelou à Lusa que o fogo tinha duas frentes ativas em zona florestal e de mato, mas os bombeiros estavam a fazer "defesas perimétricas" para proteger as povoações de Paradela e Sobredo.