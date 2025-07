Sara Prata recorreu à sua página de Instagram para descrever uma situação assustadora e que a deixou revoltada. Sendo dona de uma casa na zona do Alentejo, a atriz, de 40 anos, revelou que esta quarta-feira, dia 30 de julho, estava a relaxar no exterior da propriedade quando testemunhou a tentativa de um fogo posto que, felizmente, não teve danos de maior gravidade.

"Ontem estava na cama de rede cá fora como faço todas as noites. Mas estava longe de imaginar que não ia ser uma noite como as outras. Vi um carro a parar na estrada principal. De início, nem percebi bem de onde tinha vindo, e uns segundos depois arranca rapidamente. Tive de imediato um mau pressentimento. Mas não tinha como registar as características do carro, uma vez que estava no breu. Fiquei ali a divagar quando vejo outro carro a parar e ouço vozes altas, aflitas.

Levantei-me e é aí que vejo, FOGO POSTO! A crescer à frente dos meus olhos e já a tentar ser combatido por quem ali parava. Obrigado a toda a equipa de bombeiros do Torrão que veio de imediato à nossa chamada, obrigada aos amigos locais que chegaram em poucos minutos. Não passou de um susto, eu sei, mas já foi suficiente para perceber o horror que devem estar a passar as populações com fogos ativos. Mas acima de tudo ficou o nojo por alguém que provoca isto.

Tudo está sereno até uma destas mentes perturbadas decidir planear e levar a cabo um dos atos mais cruéis e egoístas que pode haver", escreveu na partilha em questão, conforme poderá ver de seguida.

Publicação feita por Sara Prata no Instagram© Instagram/Sara Prata

A revolta de Fernando Rocha

Tendo em conta a realidade que se vive atualmente, com vários incêndios a deflagrar um pouco por todo o país, Fernando Rocha mostrou-se indignado com a impunidade que existe em relação aos incendiários.

"Já sabemos que isto é negócio. São empresas que beneficiam com esta m****. Por que não se muda a legislação do país? Uma multa pesada não chega. O que eles lucram com os incêndios paga a multa e ainda metem dinheiro ao bolso. No meio deste negócio todo morrem bombeiros, civis... É todos os anos a mesma coisa. É só ver as notícias", argumentou.

"Quando as pessoas souberem que têm consequências pesadas, vão acabar com esta m****, sejam as empresas, sejam os incendiários. É que é todos os anos a mesma coisa. Isto deixa-me revoltado. Há anos que isto está assim e a legislação continua a ser levezinha para os prevaricadores",

Note-se que os incêndios que atualmente estão a mobilizar mais operacionais são os de Arouca (620), Ponte da Barca (424) e Penafiel (173).