Depois de Body Make-Up Illusion Lace, a The Illusion Collection da Triumph acaba de ganhar uma irmã mais velha que tem tudo para conquistar quem sempre achou que a roupa interior tem de ser desconfortável e incómoda.

Estamos a falar da linha Body Make-Up Illusion que esta temporada primavera/verão 2025 surge numa versão sem renda e mais básica mas com um objetivo em mente: oferecer peças de lingerie que, de tão suaves, macias e confortáveis, vão dar a ilusão de que não está a usar nada.

Parte do segredo está nos materiais utilizados pela Triumph que, para além da microfibra e do elastano, revestiu as peças de um tecido spacer que, devido ao seu toque suave e macio, não deixa marcas nem causa desconforto mesmo em contacto com a pele durante todo o dia.

Composta por dois modelos de soutien (WP EX e Balconette EX), dois modelos de cuecas (Shorty EX e String EX) e um top (Tank Top EX), outro factor importante desta novidade vai para a tecnologia inovadora incorporada nos diferentes modelos de soutiens. Por exemplo, a Comfort Wire consegue oferecer uma maior leveza e flexibilidade ao aro do soutien enquanto a HeiQ Smart Temp Finish tem uma tecnologia ativa de arrefecimento que reage à temperatura do próprio corpo não causando desconforto durante a utilização.

"Quando apresentamos a The Illusion Collection na estação passada, sabíamos que estávamos a criar algo extraordinário e o feedback dos nossos clientes até ao momento confirma isso mesmo. O Body Make-up Illusion reflete verdadeiramente a simbiose ideal entre o suporte e o conforto", disse Patrizia Milani, Diretora Global de Merchandising da Triumph, em comunicado.

Disponível nas cores Chocolate Mousse, Powder Blush e Honey Yellow, todas as peças deste lançamento primavera/verão 2025 conseguem criar o tão desejado efeito invisível por baixo da roupa e adaptar-se a todos os estilos.

A linha Body Make-Up Illusion da Triumph já está à venda nas lojas físicas da marca e online.