Hoje é um dia marcante na história da realeza britânica. Se fosse viva, a princesa Diana completaria 64 anos esta terça-feira.

Carinhosamente recordada como a 'princesa do povo', ou Lady Di, a mãe dos príncipes Harry e William nasceu no dia 1 de julho de 1961, na Sandringham House, no Reino Unido. Era a terceira de oito filhos do conde Spencer.

Neste dia especial, recordámos a vida da princesa de Gales, que ficou marcada por ter feito parte da realeza britânica entre 1981 e 1996.

Diana foi a primeira mulher do agora rei Carlos III, que na altura era príncipe, filho da rainha Isabel II. O ex-casal deu o nó em julho de 1981. O primeiro filho de ambos, o príncipe William, nasceu a 21 de junho de 1982, e o segundo, o príncipe Harry, juntou-se à família no dia 15 de setembro de 1984.

Esta união não foi um verdadeiro conto de fadas, aliás, há quem diga que Carlos foi "forçado" a casar-se com Diana. Em 2020, a biógrafa real Ingrid Seward partilhou essa mesma teoria com a Us Weekly.

Ao que se conta, o pai de Carlos, o falecido príncipe Filipe, terá dito ao filho: "'Ou casas com ela ou deixa-la ir. Não podes prender uma jovem. Ela só tem 19 anos. Não a podes prender muito mais. Com toda a imprensa a dizer, 'esta irá ser a próxima rainha', tens de tomar uma posição. Dizer que isto não vai resultar ou casas."

A relação de Carlos com Camilla

Antes de se envolver com Diana, Carlos já tinha vivido um romance com Camilla, por quem, dizem, desde sempre teve uma grande paixão. O primeiro encontro entre Carlos e Camilla terá acontecido no início dos anos 70. Namoraram, mas a relação teve, na altura, os dias contados. Carlos foi depois para uma missão na Marinha Real durante oito meses e quando regressou, Camilla, já está noiva de outro homem.

Camilla casou-se com Andrew Parker Bowles em 1973, tiveram dois filhos, Tom e Laura, mas esta união chegou ao fim em 1995.

Carlos também seguiu com a sua vida, mas mantendo-se sempre próximo de Camilla. Dizem até que o filho da rainha Isabel II mantinha um caso extraconjugal com Camilla, que começou em 1986. Ao aperceber, Diana terá confrontado a amante do marido.

"Eu sei o que se passa entre ti e o Carlos, quero que saibas disso. Ela disse-me: 'Tens tudo o que sempre quiseste. Tens todos os homens do mundo apaixonados por ti e dois filhos lindos, o que mais queres?' Por isso eu disse, 'quero o meu marido'. E disse: 'Lamento estar no vosso caminho… Deve ser um inferno para vocês. Mas sei o que se passa. Não me trates como se fosse uma idiota'", terá revelado a própria princesa de Gales.

Numa controversa entrevista que deu a Martin Bashir, da BBC - na qual terá sido enganada pelo jornalista, como William e Harry conseguiram provar em tribunal -, Diana afirmou que vivia um "casamento a três".

O divórcio de Diana e Carlos

Em 1992, a casa real britânica confirmou o divórcio de Diana e Carlos de Gales, separação que ficou oficialmente concluída quatro anos depois.

Diana teve o seu nome envolvido em vários alegados casos amorosos, destacando-se, entre eles, James Hewitt. Aliás, os rumores deste romance levaram a especulações de que James poderia ser pai de Harry, tendo em conta as parecenças de ambos. Outro nome apontado como um dos amores de Diana foi Hasnat Khan, e também Dodi Al Fayed. Foi com Dodi Al Fayed que Diana passou os últimos meses de vida, e ambos morreram na sequência de um acidente de carro a 31 de agosto de 1997.

A princesa Diana era uma personalidade que se destacava pelo carisma, simpatia e pelas causas que defendia, tendo sido carinhosamente apelidada de 'princesa do povo'.

Neste dia especial, reunimos na galeria algumas imagens da falecida princesa Diana, que era também uma inspiração no que à moda diz respeito.

