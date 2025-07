Durante o dia, a adega estará de portas abertas para duas sessões programadas, às 11h00 e às 15h30. As visitas guiadas serão conduzidas pela equipa da Quinta de Lemos, que revelarão o percurso dos vinhos — desde as vinhas até à garrafa — e darão a provar algumas das referências da marca. A participação no “Open Day” não carece de inscrição prévia.

Além da visita à adega, este será também um momento para conhecer o universo mais alargado da Quinta de Lemos, que inclui o restaurante Mesa de Lemos — distinguido com uma estrela Michelin e Estrela Verde Michelin e, recentemente, com dois Sóis no Guia Repsol. Sob a liderança do chef Diogo Rocha, o restaurante celebra os sabores da região em interpretações contemporâneas.

Implantada numa zona de grande altitude, com solos graníticos e microclima particular, a Quinta de Lemos trabalha castas tradicionais da região do Dão, como a Touriga Nacional, Tinta Roriz, Jaen e Alfrocheiro.