Como qualquer alteração significativa na vida, as mudanças relacionadas com o contexto profissional trazem impactos, incluindo impactos ao nível psicológico. Estes impactos estão, muitas vezes, relacionados com os sentimentos de incerteza associados a um processo de mudança e com a resistência individual para com a mesma. Neste caso, a incerteza inerente à adaptação a um novo ambiente e contexto de trabalho, a uma nova chefia, a novos colegas, a novas tarefas, entre tantos outros fatores. Por vezes, esta incerteza pode estar associada a insegurança e a medos, incluindo o medo do fracasso, o medo de não estar “à altura do desafio” ou o medo de não corresponder às expetativas.

Diferentes pessoas irão lidar com a mudança de forma distinta, apresentando comportamentos de acordo com os seus níveis de resistência à mudança. O motivo ou a intencionalidade por trás desta mudança também estará associada à forma como é gerida. Ou seja, o facto de a mudança ter sido motivada por iniciativa própria (por uma procura de crescimento profissional), por uma acentuada insatisfação profissional (um burnout derivado de cargas excessivas de trabalho, lideranças pouco saudáveis, entre outros fatores) ou por um despedimento ou uma mudança repentina no contexto de trabalho.

Se o motivo estiver relacionado com a procura de um contexto de trabalho mais positivo e com o abandonar de um emprego que causa insatisfação, isto poderá melhorar significativamente o bem-estar mental de quem o faz. Se o trabalho ocupa um lugar tão central na vida, sentir-se realização neste âmbito e, idealmente, sentir que este contexto é alinhado com os seus valores pessoais e com o seu propósito de vida poderá aumentar a autoestima, a motivação e o bem-estar de uma forma geral.

Tudo isto terá um impacto direto na saúde mental e um custo emocional significativo, potenciando sintomas ansiosos e/ou pensamentos autocríticos. No entanto, esta transição poderá também trazer sentimentos positivos, como um aumento de sentimentos de motivação e valorização, uma sensação de renovação, de recomeço e/ou de crescimento pessoal. De modo a lidar de forma saudável com estes sentimentos, que podem ser bastante contraditórios, esta mudança deverá ser acompanhada de uma rede de suporte (familiares, amigos/as, mentores profissionais, entre outros) ou, quando pertinente, de apoio em áreas de desenvolvimento pessoal e/ou de desenvolvimento de carreira em consulta psicológica, procurando tornar esta mudança mais tranquila e adaptativa.

No decorrer de um processo de mudança de carreira poderá ser pertinente considerar as seguintes dicas úteis:

Reconhecer o impacto da mudança

Primeiramente, é importante aceitar e reconhecer o impacto que esta mudança terá, oferecendo atenção a este processo, sem o desvalorizar. Uma mudança de carreira poderá um impacto na identidade, não apenas na identidade profissional. Se proceder a uma alteração de carreira pode gerar uma sensação de perda, insegurança e dúvidas sobre valor pessoal, reconhecer esse impacto irá ajudar de forma preventiva a lidar com a transição com mais compaixão para consigo mesmo/a.

Gerir o medo do desconhecido

A incerteza sobre o futuro poderá gerar medo e ansiedade, importantes e necessários de gerir. Recorrendo ou não a apoio externo, é importante que exista uma preparação emocional para todo este processo, incluindo a aceitação que o medo fará parte. O que poderá diminuir o medo e a ansiedade será o aumento de uma sensação de controlo do processo através da procura de apoio, a procura de informações e o planeamento detalhado. É muito comum e válido questionar-se "E se isto não der certo?" ou sentir culpa por deixar algo para trás. Esses sentimentos são normais, mas é importante lembrar-se que todas as escolhas podem ser ajustadas e que o crescimento pessoal muitas vezes irá exigir uma saída da sua zona de conforto.

Gerir a pressão e as expetativas externas

Este processo é seu, apenas seu. A rede de suporte será imprescindível em cada etapa, mas deverá ser cautelosa a importância dada à pressão externa e às expetativas alheias neste processo. Acreditando que familiares, amigos/as, colegas, ou outras pessoas significativas terão as melhores intenções possíveis, é importante reforçar que a carreira é sua, sendo você a lidar diariamente com a mesma. Questionamentos e opiniões externas poderão ser relevantes, mas também podem aumentar a ansiedade e a carga emocional neste processo de mudança. Procure clareza dos próprios objetivos e tente estabelecer limites saudáveis para com opiniões externas, de forma a proteger a sua saúde mental.

Valorize pequenas conquistas no progresso

Nem tudo será fácil, mas é importante celebrar pequenas vitórias. As mudanças de carreira levam tempo e exigem resiliência. Reconhecer avanços, mesmo os que possam parecer mais insignificantes irá fortalecer a autoconfiança e a autocompaixão, aliviando o peso emocional da jornada. Não se esqueça que todas as mudanças significativas não trazem resultados imediatos. Tenha paciência para consigo mesmo/a e procure momentos de autorreflexão, reservando tempo para refletir sobre as aprendizagens e os ajustes necessários ao longo do caminho, o que irá ajudar a manter a clareza emocional e o equilíbrio mental.

Procure ajuda especializada

Mudar de carreira pode ser um processo solitário e emocionalmente desgastante. Não é necessário passar por isto sozinho/a. Para manter o equilíbrio mental, para além de procurar a sua rede de suporte para conversar, partilhar inseguranças e celebrar conquistas, poderá ser essencial procurar uma ajuda especializada. Apesar de não ser uma área amplamente falada, existem Psicólogos/as que dedicam o seu trabalho a questões relacionadas com a carreira. Ter o apoio de um/a Psicólogo/a focado em questões de carreira poderá ter uma diferença muito significativa no processo de mudança de carreira. Profissionais com essa especialização irão ajudá-lo/a, num espaço seguro e sem julgamentos, contribuindo no complexo processo de explorar motivações, valores e interesses de forma mais profunda, além de trabalharem questões como a sua autoestima, o medo do fracasso, a insegurança e o impacto e custo emocional de uma mudança de carreira. Ainda, este acompanhamento pode oferecer ferramentas e ajudar a desenvolver estratégias práticas para lidar com a sua ansiedade, tomar decisões com mais clareza e criar um plano de ação que tenha em conta não só os seus objetivos profissionais, mas também o seu bem-estar emocional, como um todo.

Em suma, uma mudança de carreira pode ser um dos momentos mais desafiantes na vida de qualquer pessoa, mas não precisa de estar associada apenas a sentimentos negativos, ansiedade ou stresse. Pode também estar associada a sentimentos positivos derivados de um novo desafio, oportunidade de crescimento e melhoria da qualidade de vida. Idealmente, para tal acontecer, este processo deverá ser acompanhado de um planeamento estratégico e estruturado e de uma rede de suporte adequada. Nesta rede de suporte poderá ser incluída a ajuda psicológica especializada, que se poderá demonstrar essencial no acompanhamento deste processo de mudança da forma mais efetiva e saudável possível.

Este processo não tem de ser feito de forma isolada. Procure ajuda especializada de um/a Psicólogo/a habilitado/a e com formação especializada nas áreas de desenvolvimento de carreira. Não se esqueça que procurar este tipo de apoio não é um sinal de fraqueza — pelo contrário, é um investimento estratégico e consciente na sua saúde mental e na construção de uma trajetória profissional mais alinhada com quem você é e com o que deseja para o seu futuro.

Um artigo do psicólogo José Baptista, da MIND | Instituto de Psicologia Clínica e Forense.