Segundo a Associação Portuguesa de Fertilidade, a incidência da infertilidade conjugal situa-se entre 15% a 20% na população em idade reprodutiva e, ao contrário do que se possa pensar, a proporção de infertilidade em homens assemelha-se à observada em mulheres. Em média, cerca de 80% destes casos manifestam problemas de fertilidade em ambos os parceiros, sendo que, frequentemente, um deles apresenta uma condição mais severa do que o outro.

Os tratamentos de fertilidade, apesar de serem uma valiosa ferramenta para casais que enfrentam dificuldades para conceber, também podem ter um impacto significativo no bem-estar psicológico do casal. A jornada pela busca da fertilidade envolve, muitas vezes, uma montanha-russa emocional, com altos e baixos que testam a resiliência mental e emocional dos envolvidos.

Um dos aspetos mais desafiadores é a incerteza associada aos tratamentos de fertilidade. A espera pelo resultado de testes, exames e procedimentos pode ser angustiante, gerando ansiedade e stresse. A expectativa constante e a possibilidade de enfrentar possíveis fracassos podem levar a sentimentos de desesperança e desamparo, afetando a saúde mental dos elementos do casal. Além disso, as pressões sociais e culturais em torno da reprodução podem intensificar o estigma associado à infertilidade, agravando ainda mais o impacto psicológico. A sociedade idealiza a conceção natural, e os casais que buscam tratamentos de fertilidade podem sentir-se isolados ou incompreendidos. A falta de apoio social adequado pode contribuir para sentimentos de solidão e tristeza, alimentando a ideia de que algo errado se está a passar com eles.

A complexidade dos tratamentos, que frequentemente envolvem procedimentos invasivos, tratamentos hormonais e compromissos constantes com clínicas de fertilidade, pode sobrecarregar emocionalmente o casal. A sensação de perda de controlo sobre o próprio corpo e as alterações profissionais decorrentes destas deslocações podem desencadear stresse psicológico significativo, afetando a autoestima e capacidade de gerir as tarefas do dia a dia. Acresce, ainda, a pressão para conceber que gera tensões e desafios na comunicação do casal, uma vez que ambos enfrentam um processo que parece interminável. Neste sentido, é crucial que os casais conversem para lidarem eficazmente com essas tensões e fortalecerem o apoio mútuo.

Naturalmente, cada pessoa reage de maneira única aos tratamentos de fertilidade. Enquanto alguns podem desenvolver estratégias eficazes de enfrentamento e encontrar força na jornada, outros podem precisar de apoio psicológico mais intenso. A inclusão de serviços de aconselhamento psicológico como parte integrante dos tratamentos de fertilidade afigura-se benéfica para mitigar o impacto psicológico negativo, podendo ser acionado a qualquer momento.

Enfrentar tratamentos de fertilidade é uma jornada complexa, marcada por múltiplos desafios. No entanto, existem estratégias que podem ajudar os casais a lidarem de maneira mais saudável com esse processo desafiador. Aqui estão algumas dicas para enfrentar os tratamentos de fertilidade:

Comunicação aberta: Manter uma comunicação franca e aberta com o parceiro é essencial. Partilhar sentimentos, preocupações e expectativas pode fortalecer a conexão emocional e criar um ambiente de apoio mútuo. Busca por apoio emocional: Participar de grupos de apoio para questões de fertilidade pode ser reconfortante. Trocar experiências com outras pessoas que estão a passar por situações semelhantes pode oferecer o suporte emocional necessário para o casal. Acesso a aconselhamento psicológico: Integrar o aconselhamento psicológico no plano de tratamento pode fornecer ferramentas e estratégias para lidar com o stresse emocional. Profissionais especializados podem ajudar a desenvolver estratégias de enfrentamento e promover o bem-estar mental. Autocuidado: Priorizar o autocuidado é fundamental. Isso inclui cuidar da saúde física e mental, proporcionar momentos de relaxamento e reservar tempo para atividades prazerosas que proporcionem alívio do stresse. Estabelecer expectativas realistas: É importante compreender que o caminho para a conceção pode ser complexo e demorado. Estabelecer expectativas realistas e abraçar a incerteza pode ajudar a reduzir a ansiedade associada aos resultados dos tratamentos. Manter conexões sociais: Manter conexões sociais fortes fora do contexto da infertilidade é fundamental. O apoio de amigos e familiares pode oferecer uma rede de suporte adicional e proporcionar momentos de descontração e alegria. Explorar técnicas de redução de stresse: Incorporar técnicas de redução de stresse, como meditação ou mindfulness, pode ser benéfico. Estas práticas ajudam a aliviar a ansiedade e promover a estabilidade emocional. Foco no relacionamento: Face aos desafios, é vital manter o foco no relacionamento. Planear momentos em conjunto, cultivar a intimidade e celebrar pequenas conquistas, fortalece a conexão emocional do casal durante o processo.

Ao adotar estas estratégias, os casais que enfrentam tratamentos de fertilidade podem desenvolver uma abordagem mais resiliente e equilibrada para lidarem com os desafios emocionais associados a esta jornada.

Se está a passar por tratamentos de fertilidade ou está prestes a iniciá-los, não se sinta sozinho(a)! Procure ajuda: o acompanhamento psicológico é essencial para incrementar a resiliência e encontrar estratégias de regulação emocional personalizadas a cada casal.