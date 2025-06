O casamento do príncipe Carlos e da princesa Diana a 29 de julho de 1981 foi, sem dúvida, um dos maiores e mais históricos entre as famílias reais europeias.

A jovem Lady Di deslumbrou tudo e todos à época com um imponente vestido de casamento que ainda hoje continua a ser inspiração de muitas noivas.

Os criadores responsáveis pelo icónico visual foram David e Elizabeth Emanuel. Num documentário, um dos designers revelou o nome de código que deram à princesa Diana na altura, de maneira a protegê-la da intromissão da impressa.

No documentário 'Secrets of Diana's Wedding Dress' ('Os Segredos do Vestido de Noiva de Diana', em português livre) Elizabeth Emanuel realçou: "Quando começamos a encontrarmo-nos com a Diana tínhamos muita consciência da [importância da] segurança, por isso, decidimos chamá-la de Deborah Cornualha. Não é estranho?".

Note-se que antes de casar com o rei Carlos III, a rainha Camilla era conhecida como duquesa da Cornualha, daí a "estranheza" que o designer destaca nestas declarações.

Para além de terem dado um nome de código à princesa de Gales, os criadores tomaram mais medidas em prol da privacidade de Diana, ao contratarem dois guarda-costas para se certificarem que esta se sentia à vontade no seu atelier, longe de possíveis 'espias', dada a enorme curiosidade que a cerimónia gerou.

A cerimónia aconteceu na Catedral de São Paulo, em Londres. Na altura destacou-se ainda o longo véu da noiva que media 7,6 metros, feito em tule de seda e decorado com bordados e 10 mil pérolas.

Conta também o mesmo criador que costumavam colocar amostras falsas de tecido no lixo do atelier na eventualidade dos jornalistas se lembrarem de ir lá vasculhar.

Poderá recordar o vestido de casamento nas fotografias da galeria.

Um casamento que acabou em divórcio (envolvido por muitas polémicas)

Carlos e Diana acabariam por ser separar anos mais tarde, em 1992, depois de um casamento marcado por muitas polémicas e controvérsias, com traições de ambas as partes. Um dos assuntos que fez correr mais tinta na imprensa cor-de-rosa foi a relação extraconjugal que o príncipe de Gales manteve com Camilla (seu grande amor de juventude, antes de dar o nó com Lady Di).

Numa entrevista que deu ao jornalista Martin Bashir, da BBC, em 1996, a princesa chegou a referir que vivia um "casamento a três", o que considerava - em irónico - uma "multidão".

Nesse mesmo ano, o ex-casal chegou a um acordo, depois de negociações com a rainha Isabel II e restantes membros séniores da 'Firma'. No ano a seguir, em 1997, Diana morreu num trágico acidente de automóvel em Paris, enquanto tentava escapar aos paparazzi. A princesa do povo, como ficou eternamente conhecida, morreu aos 36 anos deixando órfãos dois filhos: o príncipe William e o príncipe Harry.