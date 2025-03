As roupas raras usadas ​​pela princesa Diana são alguns dos tesouros incluídos na nova e deslumbrante exposição de moda patente no Palácio de Kensington.

A exposição 'Dress Codes' explora como as convenções evoluíram ao longo da história - desde a indumentária para a corte real até aos uniformes cerimoniais para o trabalho - e reúne peças da Coleção de Trajes Cerimoniais Reais de 1870 até os dias de hoje.

Embora as regras já tenham sido formalmente registadas, a realeza britânica segue, atualmente, códigos de vestimenta que não estão escritos para as suas funções oficiais, usando frequentemente roupas que transmitam uma mensagem importante.

A princesa Diana sem dúvida se destacou com os seus visuais ao longo do tempo. E nesta exposição, os visitantes são recebidos pelo brilhante vestido vermelho Bruce Oldfield da então princesa de Gales, usado numa visita de Estado à Arábia Saudita em 1987. Ao lado, está exposto um casaco de tweed, do tempo em que Diana vivia em Northamptonshire, na Althorp House.

Um conjunto vermelho de duas peças, da marca Jasper Conran e usado por Diana em Southampton para a cerimónia oficial de nomeação do navio 'Royal Princess', em 1984, posa ao lado de um vestido estilo smoking verde, da estilista Catherine Walker, e que a princesa usou em eventos privados.

Dos 34 itens expostos na exposição, 15 nunca foram exibidos, incluindo um raro corpete de luto usado pela rainha Vitória em 1870 e dois vestidos usados ​​pela princesa Margaret.

