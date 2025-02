Este ano, em agosto, completar-se-ão 27 anos desde a morte da princesa Diana. Não há dúvida que a 'princesa do povo', como ficou conhecida devido à ligação que tinha com o público, foi uma das estrelas mais marcantes do século XX.

Esta distinção deve-se a vários fatores: ao seu casamento e (polémico) divórcio do ainda príncipe Carlos, ao seu trabalho filantropo que ainda hoje continua a ajudar milhares de pessoas e à sua beleza e senso de estilo que, décadas depois, continua a inspirar.

Esta semana, Meghan Markle, mulher do príncipe Harry (filho mais novo de Lady Di) foi notícia ao surgir com uma camisola popularizada pela sogra.

Tendo isto em conta, na rubrica 'De A a... Realeza' desta semana destacamos 11 ocasiões nas quais a ex-atriz se inspirou na mãe do marido na hora de escolher o seu visual.

Poderá ver as comparações na galeria e partilhar connosco aquela que na sua perspetiva foi mais bem conseguida.