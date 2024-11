O beijo de Ruben Silvestre à ex-namorada, Ana Soares, em direto na gala da 'Casa dos Segredos' tornou-se um dos assuntos do momento. Além de ter sido um momento surpreendente, uma vez que o casal estava separado, foi igualmente caricato dada a expressão de Flávia ao assistir a tudo na plateia.

Ao ver o momento, Flávia não conseguiu disfarçar o desconforto, ainda assim, fez questão de abraçar o antigo 'colega de casa'.

"Por instantes pensei que estava num reality, porque houve um beijo ali e uma cara aqui...", brincou Cristina.

Perante o falatório, a antiga participante usou as redes sociais para reagir e dar uma 'explicação' sobre a sua expressão.

"Estou tão gira! Parem de levar as minhas caras para o lado negativo. Que seca", escreveu na rede social X, partilhando uma imagem da sua cara.

Ainda na mesma rede social e, aparentemente, a propósito do mesmo tema, referiu: "Se existe algo no meu dicionário é amor próprio! E acreditem, nós não somos as 'loucas'. Mas vocês não estão preparados para isso".

