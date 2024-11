"Já estava à espera desta saída porque preparo-me sempre mentalmente para sair, fiz isso sempre que fui nomeado", foi desta forma que Ruben Silvestre deu início a uma entrevista com os jornalistas, horas depois de no último domingo, 17 de novembro, ter sido expulso da 'Casa dos Segredos'.

"Dei tudo o que tinha para dar", assegurou o futebolista, que entrou no reality show da TVI com o segredo: 'já me envolvi com um(a) concorrente da casa'.

O segredo foi combinado com Rita?

A reação de Rita e Ruben aquando da entrada de ambos levou muitos fãs do reality show a acharem que o ex-casal já sabia que iam os dois entrar no programa e teriam combinado participar com o segredo que dava conta de que já se tinham envolvido.

Questionado sobre este rumor, reagiu: "É mentira. Só soube no dia da gala, não fazia a mínima ideia que a Rita ia entrar, foi tudo uma surpresa, nem delineámos estratégia nenhuma".

Já em relação ao segredo com que achava que ia entrar, uma vez que assegurou desconhecer que estaria relacionado com Rita, o futebolista preferiu não fazer revelações. "Isso é segredo, não posso dizer a ninguém. Vai permanecer segredo."

"A minha relação com a Rita acaba por ser um desencontro porque..."

Ruben não tem dúvidas de que a relação com Rita ficou absolutamente esclarecida e, no fundo, 'arrumada'.

"A minha relação com a Rita acaba por ser um desencontro porque nós nunca acabámos por colocar um ponto final, é mais nesse sentido. Aqui, acho que as coisas acabaram por se alinhar, estarmos juntos num programa de televisão acabou por nos ajudar a resolver o que tínhamos para resolver", afirmou, explicando que ambos ficaram tranquilos e conseguiram agora "uma relação de muito respeito e admiração".

Envolvimento com Flávia debaixo dos lençóis?

Quando abandonou o jogo, Flávia não foi certeira ao ser questionada sobre um alegado envolvimento com Ruben debaixo dos lençóis. Na época, limitou-se a fazer uma cara comprometedora e a dizer que este lhe devia uma cataplana quando abandonasse o jogo.

"Não sei a que é que ela se refere. Não existiu qualquer tipo de intimidade", assegurou agora o ex-concorrente. "Se tivesse havido [intimidade] tinha passado a faixa do sinal de consentimento. Sempre tive respeito pela pessoa que sabia que tinha cá fora", afirmou, referindo-se à ex-namorada, Ana, a quem deu um beijo na boca quando foi expulso.

Fora do jogo acabou por ser acusado de se aproximar de Flávia por jogo, algo que continua a negar. "Não foi jogo, em momento nenhum foi jogo."

"Foi uma amizade muito boa que se criou", garante, dando conta de que sempre impôs limites e sempre se mostrou disponível a parar [com as brincadeiras], caso Flávia estivesse a confundir sentimentos.

Sobre uma possível amizade fora do reality show, Ruben atirou: "Pretendo manter uma relação de amizade com a Flávia, aliás, com todos os ex-concorrentes".

Após abandonar a 'Casa dos Segredos', ainda em estúdio, o participante trocou algumas palavras com Flávia, mas apenas sobre o segredo da cantora e as críticas que esta recebeu após ter saído. Questionado se também a antiga companheira, Ana, terá falado com a amiga, o futebolista não teve dúvidas em reagir: "A Ana não tem porque falar com a Flávia. Não se encontraram".

Por fim, tal como no início da conversa com os jornalistas, Ruben Silvestre mostrou-se seguro da sua participação e convicto de que nem o facto de ter entrado com a 'ex', nem a proximidade com Flávia o prejudicaram.

"Honestamente, acho que nada me prejudicou. Saí porque tinha de sair, mas se tivesse de voltar atrás fazia tudo da mesma maneira. Orgulho-me muito do que fiz lá dentro", completou.

