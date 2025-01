Flávia Monteiro conversou esta terça-feira, 28 de janeiro, em exclusivo com o Fama ao Minuto, dias depois de ter abandonado a casa do 'Secret Story - Desafio Final'.

A ex-participante do reality show ficou em lágrimas ao entrar no estúdio após a sua expulsão, emoção que em nada esteve relacionada com a saída do jogo.

"Simplesmente chorei porque no momento em que as portas abriram, olhei para o lado e vi o meu irmão. Foi por causa disso, na realidade, estava super tranquila. Sabia que a minha saída era previsível", disse.

As polémicas revelações sobre Ruben

Assim que entrou em jogo, Flávia Monteiro revelou ter-se envolvido com Ruben Silvestre debaixo dos lençóis aquando da participação de ambos no 'Secret Story 8'. As suas declarações deram muito que falar, levando o jogador de futebol a assegurar que não seriam verdadeiras.

"Tenho a consciência tranquila, sempre falei a verdade, nunca precisei de mentir em nada e quem me conhece sabe disso. Era óbvio que ele fosse desmentir, ele disse-me isso cara a cara, eu já estava a contar", notou.

Quanto a quem a condena por ter feito as revelações sem a presença de Ruben no jogo, a jovem explica: "Além de ter sido na 'Casa dos Segredos', foi na minha vida, por isso não tenho de pedir autorização a ninguém para falar de algo. Isso para mim não faz sentido".

Flávia não tem dúvidas de que não existiriam diferenças em falar diante de Ruben, já que, "mesmo que ele lá estivesse, iria desmentir".

"Ele não entrou porque sabia que eu ia, para mim não existem muitas desculpas, é o medo que fala mais alto", apontou a respeito do facto de Ruben ter desisto de entrar no reality show.

Os motivos para ter revelado a sua verdade

Flávia explica que contou a sua verdade sobre o alegado envolvimento entre ambos porque "não podia ser incoerente", uma vez que disse na sua apresentação que seria Ruben Silvestre a pessoa que não queria em jogo.

"Não tenho de omitir ou esconder nada", defendeu. "A quantidade de pessoas que conheço que não dizem o que realmente se passou com medo que não acreditem nelas, é imensa, não sou esse tipo de pessoa. Estou nem aí se vão acreditar em mim ou não. Sei que aquilo aconteceu, sei que falei a verdade e quem me conhece sabe disso. Quando digo que juro pelo meu irmão, todas as pessoas sabem que o meu irmão é a pessoa mais importante da minha vida", justificou ainda.

"Dizerem que precisei de contar isso por jogo não faz sentido, sempre fui única e nunca precisei de ninguém para ter jogo ou para sobressair", reagiu a respeito das críticas.

Ruben traiu Ana com Flávia? "Obviamente"

Flávia explicou ter percebido ao sair da casa que talvez fossem verdadeiros os rumores de que a separação de Ruben e Ana Soares, a ex-namorada com quem terá reatado após sair do reality show, teria sido encenada. Facto que a leva a acreditar que o concorrente traiu a namorada quando supostamente se envolveu com ela debaixo dos lençóis.

"Exatamente, claro, obviamente", respondeu ao ser questionada se terá sentido que Ruben traiu Ana ao envolver-se com ela.

"Além da história que ele teve com a pessoa, teve os comportamento que teve lá dentro e chegar cá fora… A mim custou-me ver uma mulher na posição dela, a confiar em alguém em quem não devia", lamentou. "A mim magoou-me", acrescentou.

"Afinal, o que as pessoas diziam que estavam juntos e era tudo um jogo... Acredito que tenha sido verdade".

Ainda que magoada, Flávia assegurou não desejar mal ao antigo amigo. "Não lhe desejo mal nenhum, pelo contrário, e que desta vez aprenda a ser homem e a respeitar".

"Passei por coisas que não desejo a mulher nenhuma. Chamar-me iludida, louca"

Sobre o medo de voltar a ser criticada por ter feito as polémicas revelações sobre o que terá acontecido debaixo dos lençóis, Flávia respondeu dizendo: "Não vou ser mais uma mulher calada só porque tem medo que ninguém acredite nela. Nunca precisei de mentir".

"Porque é que alguém haveria de entrar num reality show a mentir? Não faz sentido. Não sou maluca, não sou a louca", assegurou.

Sem medo de comentários negativos, Flávia não esquece o que passou depois de ter abandonado o 'Secret Story 8'. "Passei cá fora por coisas que não desejo a nenhuma mulher, criticarem o meu físico, dizerem que ele não ia olhar para mim por eu ser plus size. Chamaram-me de iludida, de louca, disseram que eu queria que ele namorasse comigo. Longe, por amor de Deus, nunca na vida quero namorar uma pessoa assim".

Ainda que as suas revelações tenham feito correr muita tinta, Flávia Monteiro nega que tenham sido elas a marcar a sua participação no 'Desafio Final'.

"O 'Desafio Final' ficou marcado pela Shakira", brincou, recordando a sua imitação à famosa cantora. "Acredito que tenha ficado marcado no início por ter exposto a verdade, mas para mim é igual. Durmo de consciência tranquila", completou.

