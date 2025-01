Ruben Silvestre falou pela primeira vez em televisão sobre as revelações de Flávia, a propósito de um alegado envolvimento entre ambos debaixo dos lençóis.

"Aquilo que quero deixar claro é que não aconteceu nada", assegurou o antigo concorrente do 'Secret Story 8'.

O futebolista marcou presença no 'Última Hora', da TVI, e aceitou falar sobre as declarações de Flávia - que ao entrar no 'Desafio Final' tornou público um alegado envolvimento íntimo entre os dois aquando da participação no 'SS8'

"Sobre a pessoa em si não vou tecer comentários, porque já o fiz, fui crucificado e aprendi com os meus erros. As atitudes ficam para quem as pratica. Eu tive de lidar com as minhas consequências, ela terá de lidar com as dela - sejam elas boas ou más", enalteceu.

Sobre o facto de Flávia ter optado por entrar no jogo fazendo de imediato estas revelações, mesmo sem a presença de Ruben na casa, o ex-concorrente afirmou: "só mostra que sem mim não tenho muito mais para dar".

"É uma pessoa que não merece consideração da minha parte. [...] Foi falar de algo que não aconteceu", lamentou ainda.

Veja aqui as declarações completas.

Leia Também: Namorada de Ruben reage a declarações polémicas de Flávia

Leia Também: "Manipulação." Ruben Silvestre quebra silêncio sobre revelações de Flávia