Ruben Silvestre não entrou no 'Secret Story - Desafio Final', mas o seu nome esteve bastante presente na 'cadeira quente'. Flávia quis abrir o coração a respeito da relação com o antigo companheiro de jogo e deixou tudo e todos de queixo caído com as suas revelações.

"Ele admitiu que me achava piada e aconteceram certo tipo de situações...", começou por dizer, justificando o porquê de se ter sentido tão magoada com o afastamento do jogador de futebol depois de ambos terem abandonado o 'Secret Story 8'.

"Sei que se falar sou dada como louca, mas eu juro que é verdade", referiu, passando a revelar que existiu envolvimento entre os dois debaixo dos lençóis.

"Não é preciso haver faixa de consentimento, porque há certos movimentos que conseguimos fazer que é só esticar os lençóis e está feito", apontou, mostrando-se desiludida com o facto de Ruben ter negado este alegado envolvimento.

"Magoou-me muito, porque ele chegou cá fora e continuou com a Ana. Não recebi nenhuma chamada, poderia ter dito: olha gosto dela, quero voltar para ela. Ter uma posição de homem e eu respeitava", criticou, referindo-se ao facto de o amigo ter voltado para a ex-namorada assim que deixou o 'Secret Story'.

"Não estou a mentir, não ganhava nada em estar a dizer isto, porque sei que ia ficar mal vista. Sempre disse que a mentira tinha perna curta. Não quis falar disto lá fora, porque sabia que ninguém ia acreditar, porque não houve o sinal de consentimento", explicou.

"Mas o que mais me magoou foi saber o que realmente tinha acontecido e ter falado com ele pessoalmente, cara-a-cara, numa discoteca, onde eu chorei muito, e disse que não conhecia a pessoa que conheci dentro da casa. [...] Gostei muito dele, foi uma pessoa com quem me identifiquei muito. E depois cheguei lá fora e ele disse-me que, eu até podia estar a gravar, ele iria sempre desmentir tudo", lamentou, por fim.

Veja aqui as imagens das polémicas revelações de Flávia.

