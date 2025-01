Joana Diniz entrou no 'Secret Story - Desafio Final' sem saber que ia encontrar dentro do jogo uma antiga amiga, com quem não fala há anos.

Referimo-nos a Daniela Santos, que durante vários anos fez competição de dança, tal como Joana Diniz.

As duas concorrentes do reality show já se conhecem há muitos anos, mas não têm qualquer relação de amizade.

"Deixámos de nos falar há relativamente três anos e está tudo certo", disse Joana, questionada por Cláudio Ramos sobre o que teria acontecido para dar origem à desavença.

A veterana dos reality shows disse apenas que se tratam de "coisas pessoais".

Veja aqui o momento em que as duas se encontraram dentro da casa.

Leia Também: Eis os concorrentes da nova edição de 'Secret Story - Desafio Final'