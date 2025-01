No primeiro dia do ano, esta quarta-feira, 1 de janeiro, a TVI deu início à nova edição do 'Secret Story - Desafio Final'.

Uma nova 'temporada' que reúne vários concorrentes de edições anteriores, tendo sido Cláudio Ramos o escolhido para apresentar o programa.

Veja na galeria quem são os moradores que regressaram à casa 'mais vigiada do país'.