Na véspera da final do 'Secret Story - Desafio Final', e como Cláudio Ramos explicou logo ao início da gala que decorreu na noite de sábado, dia 15 de março, foram expulsos dois concorrentes.

Bruno de Carvalho foi o primeiro a sair, tendo ficado em sexto lugar no reality show, e depois saiu Daniela Santos, ocupando assim o quinto lugar.

Assim sendo, ficaram na casa os quatros finalistas do 'Secret Story - Desafio Final': Iury Mellany, Inês Morais, Miguel Vicente e Joana Diniz.

De recordar que o reality show da TVI termina este domingo, dia 16 de março.

