João Ricardo foi confrontado por Cristina Ferreira sobre as recentes imagens que surgiram na imprensa cor de rosa e em que aparece com Márcia Soares no carro.

"João Ricardo, o que tem a dizer? O que é que estava a fazer no pescoço da Márcia naquela fotografia?", questionou a apresentadora da TVI no 'Dois às 10', enquanto exibiam a capa da referida revista com as imagens de ambos.

"Primeiro, Cristina, isto é uma questão de perspetiva. É uma questão de ângulo. A Márcia tem o telemóvel na mão e eu estava a olhar", começou por justificar.

"As pessoas não sabem, mas tu agora és condutor de transportes...", brincou de imediato Cristina. "Isso, TVDE", continuou Ricardo.

"Estava a olhar para o telemóvel da Márcia para saber se ia fazer o pagamento do transporte. É só isso, mais nada", acrescentou o ex-concorrente de 'Secret Story 8'. E insistindo depois: "Eu e a Márcia somos bons amigos. Felizmente, tenho a sorte de ter muito bons amigos ao meu lado e a Márcia é incrível, é um mulherão", afirmou.

