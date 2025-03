Joana Diniz, que teve alguma proximidade com João Ricardo dentro da casa do 'Secret Story - Desafio Final', já reagiu aos rumores de namoro do colega com Márcia Soares.

Enquanto conversava com Cristina Ferreira no 'Dois às 10', da TVI, Joana Diniz foi questionada sobre o romance de João Ricardo com Márcia Soares.

"Acho-a lindíssima. Não a conheço enquanto pessoa, mas conheço ele enquanto pessoa. Se ele a escolheu para ser feliz, desejo-lhes as maiores felicidades. Fazem um casal maravilhoso", comentou Joana Diniz.

Ainda sobre João Ricardo, a concorrente - que ficou em terceiro lugar do 'Secret Story - Desafio Final' - destacou que Márcia - ao namorar com João Ricardo - contará com muitas gargalhadas e terá de ter "muita paciência". "Ele e o Bruno de Carvalho juntos na teimosia não sei quem é que ganha", acrescentou. Veja aqui.

