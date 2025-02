Francisco Monteiro e Márcia Soares aproximaram-se nas últimas semanas. Depois dos rumores de que o vencedor de 'Big Brother 2023' terminou o namoro com Bárbara Parada, Francisco e Márcia passaram a seguir-se na rede social Instagram e a dinâmica enquanto comentadores do 'Secret Story - Desafio Final' passou a fazer os fãs sonharem com uma proximidade ainda maior entre ambos.

Horas após abandonar o 'Desafio Final', os jornalistas quiseram saber o que pensa Joana Sobral sobre esta alegada proximidade entre os antigos companheiros de jogo em 'Big Brother 2023'.

Questionada se sabia que Francisco e Márcia terão voltado a ser amigos, a jovem contou: "Não sabia, não tive tempo [de saber]. Tive tempo de dormir e pouco mais".

"Mas fico feliz. Fico feliz, sinceramente. Trabalhamos juntos, todos, e acho que é bom haver um bom ambiente. Não sei o que se passou durante três semanas [tempo em que esteve no 'Desafio Final'], mas espero que seja bom para ambos", completou a respeito do tema.

Joana Sobral, recorde-se, chegou a ser apontada como o terceiro elemento de um triângulo amoroso aquando da participação no 'BB 2023', precisamente por estar próxima de Francisco Monteiro e Márcia Soares.

