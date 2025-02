Joana Sobral conversou com os jornalistas menos de 24 horas depois de ter sido expulsa do 'Secret Story - Desafio Final'. A ex-concorrente do reality show fez um "balanço positivo" da sua participação, assegurando não estar a ser "desonesta nem falsa" ao dizê-lo.

Foi, aliás, com sinceridade que assumiu não estar à espera de ser a concorrente escolhida pelo público para sair. "Vou ser honesta, achei que fosse a Margarida", contou.

O que mudou na Joana do 'Big Brother 2023'?

"Estou um bocadinho mais madura, tentei relativizar mais, jogar menos com o coração e mais com a razão, ser mais estratega, não me envolver tanto naquilo que é o jogo emocional", reagiu ao ser questionada sobre a postura que adotou no 'Desafio Final', bem diferente daquela que vimos aquando da entrada em 'Big Brother 2023'.

Passar de comentadora a jogadora traz mais responsabilidade?

"Inconscientemente traz [um peso diferente ao jogo]", assumiu, explicando existir um maior "cuidado com as palavras".

Joana explicou mesmo que ter sido comentadora de reality shows antes de voltar a participar num acaba por condicioná-la, mas nega ter estado em situação de privilégio em relação aos colegas devido ao cargo que tinha antes de entrar.

"É um privilegio para mim ter sido comentadora, é um trabalho que adorei e adoro, e espero que continue, mas acho que nunca demonstrei que estava ali com lugar de privilégio. Aliás, tentava não falar sobre o assunto para não sentirem que me estava a vangloriar", disse.

"A partir do momento em que entramos ali estamos todos no mesmo patamar, quer seja alguém que venceu um reality ou não, quer seja alguém que chegou à final ou não. Todos temos o mérito de entrar ali, por isso recebemos o convite."

A propósito da sua continuidade enquanto comentadora de reality shows, Joana Sobral revelou não saber ainda o que o futuro lhe reserva. "Passou muito pouco tempo, ainda não sei. Espero mesmo que sim [que volte a ser comentadora], mas o que tiver de ser será".

O que disse Joana ao ouvido de João Ricardo?

No momento em que se despedia dos colegas após ter recebido a notícia de que tinha sido expulsa do 'Desafio Final', Joana Sobral disse algo ao ouvido de João Ricardo. Questionada sobre o que terá dito ao amigo, a ex-concorrente contou:

"[Disse-lhe] Força e pensa com cabeça. Porque sei que ele está cansado, não é qualquer pessoa que entra uma segunda vez com uma semana de pausa. É pesado e sei que ele quer muito aquilo, acabei por lhe dar o meu parecer, que já lhe tinha dito, mas foi apenas para reforçar".

