Cláudio Ramos revelou no 'Dois às 10', da TVI, um episódio insólito que viveu na gala do 'Secret Story - Desafio Final' do último domingo.

Depois da entrada das mães de Vânia Sá, Felicidade, e de Joaninha, Lurdes, o apresentador quis saber se a mãe de Iury, Soledade, também estaria disposta a passar uma noite no reality show... Porém, acabou surpreendido com a resposta.

"A mim tudo me acontece, fui falar com a Soledade, que é a mãe da Iury, e ela diz assim: 'eu entrava, Cláudio, mas é pena, não trouxe os meus dentes hoje'. Então esqueceu-se dos dentes em casa", contou o apresentador, mostrando-se desolado com o episódio insólito.

"Entretanto, depois disto, seis ou sete pessoas da plateia disseram que não tinham trazido dentes", referiu ainda, deixando Cristina Ferreira a rir à gargalhada.

"Então, ao domingo não usam os dentes?", questionou a comunicadora, provocando o riso geral.

