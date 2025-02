Agnes Arabela foi uma das participantes que há 10 anos mais marcou o 'Secret Story 5'. De personalidade forte e vincada, gerou polémica dentro e fora do reality show.

Aliás, Agnes deu tanto que falar que durante vários anos pouco ou nada soubemos sobre a sua vida. Foi, por isso, com enorme surpresa que a vimos no último fim de semana regressar à televisão.

A ex-concorrente do 'Secret Story' aceitou o desafio da TVI e fez uma participação especial no 'Desafio Final'. Ao lado de Diana Lopes, entrou na casa para partilhar com os concorrentes as suas acutilantes opiniões.

A sua aparição, contudo, voltou a gerar controvérsia e levou a que partilhasse uma mensagem nas redes sociais onde explica o porquê de ter estado 'desaparecida' e ter agora decidido voltar à televisão.

"Para ser honesta, nos últimos anos não considero que o mundo mereça acesso a mim e à minha vida. Por isso, sou mais reservada. Sacrifiquei-me muito para ajudar o mundo, na minha missão justa, especialmente as mulheres na luta contra abusos, violência, exploração e tráfico humano. Apoio o fortalecimento pessoal, amor próprio e a disciplina interior", declarou.

Agnes, recorde-se, entrou no 'Secret Story' com o segredo "fui sequestrada e explorada por uma seita". O alegado sequestro terá ocorrido quanto tinha 14 anos e vivia na Roménia.

"[...] Por isso, do meu ponto de vista, é surreal quando ainda vejo uma mulher criticar-me maliciosamente ou apoiar comportamentos narcisistas, ou continuarem em situações desfavoráveis. Sinto que a evolução é muito lenta e muita gente prefere bater com a própria cabeça. Ou, se calhar, até é normal. Quando somos a diferença que faz a diferença, não sei", completou, respondendo assim às críticas de que foi alvo.

