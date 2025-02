"A Vânia não tem explicação…", notou Luísa Castel-Branco no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 3, enquanto comentava as galas do 'Secret Story - Desafio Final' deste fim de semana.

Visivelmente desagrada com o tipo de postura da concorrente, a comentadora acrescentou: "A questão é que ela não consegue argumentar sequer com a Inês. Ela grita em cima, depois grita uma e grita a outra. A Vânia desde que entrou é muito provocadora de uma forma - para ser simpática - muito deselegante".

Concordando com esta posição, Gonçalo Quinaz referiu: "Não tem nada a ver... Entre uma e outra o comportamento, a postura, a forma de falar".

"Acho que Vânia foi uma boa escolha para entrar no jogo", disse, por seu turno, Cinha Jardim.

