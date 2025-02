Que Cinha Jardim é fã de Miguel Vicente não é novidade para ninguém. A comentadora da TVI começou a semana a elogiar o concorrente do 'Secret Story - Desafio Final' pela forma como este mexe com a casa, ainda que para isso seja necessário deixar os restantes concorrentes com os 'nervos em franja'.

"Ele faz [o programa] do nada! As outras [Vânia e Inês] precisam de ter uma contracena, ou alguém a puxar por elas. Ele não. Entra e sai sozinho. Nós precisamos disto para estar no programa", defendeu no programa 'Dois às 10'.

"Tenho a certeza que desde que ele entrou as audiências dispararam, porque as pessoas gostam de ver isto", realçou, palavras com as quais Luísa Castel-Branco, que não gosta do jogo de Miguel Vicente, não concordou.

