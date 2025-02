Independentemente dos momentos menos bons do concorrente no reality show, a comentadora considera que este mexe muito com a casa.

No que diz respeito a preferências no 'Secret Story - Desafio Final', Cinha Jardim segue um caminho diferente dos colegas comentadores. Se há quem não goste - e critique - o tipo de jogo que Miguel Vicente faz, como é o caso de Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco, o mesmo não acontece com a socialite. "Eu ia dar ao Miguel, claro", respondeu, quando questionada por Cristina Ferreira no 'Dois às 10' sobre a quem daria a vitória. "Porque gosto dele e acho que ele mexe mais com o jogo. Desde que entrou deu uma volta muito grande ao jogo", argumentou. "Embora veja que muitas vezes o Miguel não está bem, eu gosto do tipo de jogo dele. A minha visão do jogo não há de ser sempre a mesma. Continuo a achar que ele dá muito movimento à casa. Se não existisse o Miguel, esta casa - tirando a Inês - já tinha morrido há tempo", disse, por fim. Concorda com esta opinião? Leia Também: Miguel Vicente? "O que fez foi vergonhoso e devia ter sido expulso"