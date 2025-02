Miguel Vicente foi castigado pela Voz em direto na gala de domingo, 9 de fevereiro, do 'Secret Story - Desafio Final', da TVI.

O concorrente quebrou as regras do reality show ao revelar aos colegas informações relevantes do exterior, nomeadamente percentagens relativas às salvações de domingo.

"Como sabe, não pode revelar informações relevantes do exterior e por isso vai ser sancionado. Esta noite começa já com dois votos [nas nomeações]", informou a Voz.

Confrontado com as imagens do que aconteceu, Miguel assumiu o erro e acabou por pedir perdão. "Quero pedir desculpa à produção e aos espetadores", disse.

