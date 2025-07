A atriz Noémia Costa está de luto. Foi através da sua página de Facebook que a artista comunicou a morte do irmão mais novo, Luís.

Ao mostrar duas fotografias onde o irmão está presente, Noémia Costa escreveu: "Meu amado irmão. Partiu o meu mano mais novo, meu menino Petit. A dor que sinto é dilacerante meu irmão. Dá um abraço ao daddy [pai] à mommy [mãe] e ao mano Jaime. Amo-te a tua vida será sempre lembrada. Meu Luís, meu campeão."

Após a partilha, feita esta terça-feira, dia 1 de julho, como seria de esperar, foram várias as reações que recebeu na caixa de comentários. "Um abraço cheio de amor, querida Noémia", reagiu a também atriz Patrícia Tavares.

"Um grande beijinho, Noémia. Os meus sinceros sentimentos para a vossa família, que o seu irmão descanse em paz", pode ainda ler-se entre as várias mensagens que recebeu.

A informação chega cerca de uma semana depois de Noémia Costa ter mostrado um encontro com os irmãos, onde partilhou uma mensagem de esperança.

"Esta foto diz amor de irmãos. Corre-nos nas veias o mesmo sangue, seguimos juntos sempre e enquanto houver estrada para andar a gente vai continuar, enquanto houver estrada para andar. Teresa, Noémia e Luís. Seremos sempre cinco na hora de pôr a mesa", escreveu na altura.

Noémia Costa, recorde-se, perdeu a mãe há cerca de seis anos. Corria o ano de 2019 quando a atriz informou os seguidores que a mãe tinha partido.

"Obrigada Deus, por me teres dado a melhor mãe do universo. Obrigada, minha mommy, por teres sido a melhor mãe do universo. Sei que nada será igual, amo-te tanto. Dá um beijo ao daddy [pai] por mim. Sei que estás nos braços de Jesus. Até já mommy [mãe], a vida é breve, o fio não será cortado. Mommy [mãe adoro-te", escreveu na altura.

Antes antes da morte da mãe, em 2016, a atriz chorou a partida do pai. E em 2021, de lembrar ainda, Noémia Costa viu partir o ex-marido, o ator Licínio França, com quem tem em comum a filha Joana.

