Morreu Harald von Hohenzollern, príncipe alemão. Tinha 63 anos e partiu de forma inesperada, tal como anunciou a sua esposa: a princesa Josefa Von Hohenzollern. Josefa Von Hohenzollern, de 51 anos, partilhou publicamente que o marido morreu "inesperadamente de um ataque cardíaco repentino". "Caros concidadãos de Leonberg, hoje estou a escrever com o coração pesado. O meu amado marido, Harald v. Hohenzollern, morreu inesperadamente de ataque cardíaco repentino. Esta perda atinge-me muito profundamente", declarou através da rede social Instagram. A princesa alemã encontra-se neste momento grávida do primeiro filho em comum entre o casal. O bebé Leopold deverá nascer nos próximos dias, encontrando-se Josefa na reta final da gestação. "Preciso de tempo de luto para dizer adeus e estar presente para o nosso filho. É por isso que estou a retirar-me da campanha e das redes sociais nos próximos dias", declarou ainda, referindo-se à sua candidatura a presidente da câmara da cidade de Leonberg. Ainda que tenha referido ter optado por retirar-se da campanha, a princesa terá confirmado em declarações ao jornal Stuttgarter Nachrichten que irá manter a candidatura, uma vez que a decisão "também seria do melhor interesse" do marido, considerou. Harald e Josefa conheceram-se em Stuttgart, em 2022. Dois anos depois, o casal deu o nó numa cerimónia íntima que decorreu em setembro do ano passado. Harald Hohenzollern, da linhagem da Casa de Hohenzollern, dinastia de importantes governantes na Alemanha, era conhecido como o 'príncipe diamante' por ser o líder de uma empresa de pedras preciosas na Namíbia.