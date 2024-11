Noémia Costa recebeu uma "declaração de amor" da filha Joana França. A também atriz publicou nas redes sociais uma fotografia da mãe quando estava no funeral de Marco Paulo e destacou, sobretudo, o seu "bom coração e boa alma".

"Apesar de ser uma fotografia triste e de despedida ao seu querido Marco, nesta foto vê-se o rosto de um dos melhores corações do mundo. Ela é esta mulher, que chora na morte e sofre na perda mas, sobretudo, que ama muito na vida! Que se alegra com as pessoas e fica verdadeiramente feliz pelas suas alegrias e conquistas como se fossem dela mesma", começou por escrever Joana França.

"A minha mãe é a alta definição de exemplo do bom coração e de boa alma. A 'nossa' querida Noémia é símbolo de amor", completou.

Perante tais palavras, Noémia Costa republicou a partilha da filha e reagiu: "Este storie feito pela minha filha Joana França deixou-me tão grata pela declaração de amor que me fez. Decidi postar, porque sou a mãe mais babada e feliz do mundo. Obrigada, filha. Amo-te!!! Grata a Deus pela filha que tenho".

