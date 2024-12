"Faz hoje oito anos que Deus levou o meu pai para junto dele". Noémia Costa termina o ano com uma recordação marcante.

A atriz recorreu à sua página de Facebook para lamentar a partida do pai, em 2016, tendo destacado na rede social fotografias do progenitor e recordado este dia que nunca mais esquecerá.

"Eram 8h30 da manhã e no último dia do ano de 2016 recebi a chamada que ninguém quer receber. Fugiu-me o chão... até hoje. Nunca fui fã do final de ano e foi num fim de ano que o perdi", lembrou.

"Não para sempre, porque acredito que voltaremos a estar juntos um dia, num sítio lindo onde não existe maldade nem dor. Hoje eu estou grata a Deus por me ter dado o melhor pai do universo! O meu papá. Onde estás sei que estás bem, todos os dias estás do lado esquerdo do meu peito. Amo-te até à eternidade", escreveu depois.

"Sinto falta do teu abraço e do teu 'amo-te filha', foram as últimas palavras que ouvi de ti. Até já, pai, a vida é um sopro. Tenho muitas saudades tuas", completou.

