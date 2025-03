Noémia Costa passou um fim de semana mais 'pesado', tendo marcado presença na despedida de um colega de trabalho.

Na sua página de Facebook, a atriz partilhou este momento de tristeza em jeito de desabafo.

"Por trás das câmaras estão muitas pessoas que são as que também fazem as histórias, connosco. Chamo equipa, família, colegas. Partiu um homem bom, excelente profissional e vim agora de me despedir dele… E estou triste, muito triste. Até já Pejô", escreveu.

