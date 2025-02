Petra Spínola participou na terceira edição do 'Secret Story', tendo sido na época uma das concorrentes mais polémicas do reality show. Entrou na casa com a irmã gémea, Mara Spínola, escondendo a ligação familiar como o segredo de ambas no jogo.

Passados trezes anos, Petra vive agora uma das fases mais felizes da sua vida. A antiga concorrente do 'Secret Story' está grávida.

Através da sua conta oficial de Instagram, Petra mostrou uma fotografia da barriguinha. A imagem surge com dois emojis em forma de coração, dando a conhecer que aguarda a chegada de gémeos.

Em declarações ao site Selfie, a madeirense confirmou a gestação e revelou que conseguiu engravidar depois de seis fertilizações in vitro. Petra e o marido estão, por isso, radiantes, por terem vencido os problemas de fertilidade.



© Reprodução Instagram - Petra Spínola

