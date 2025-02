Petra Spínola, antiga concorrente do 'Secret Story', está neste momento grávida de duas meninas gémeas. Uma gravidez de risco que chega depois de "um longo percurso" e várias tratamentos de fertilidade.

Casada há oito anos e com uma relação de 13 anos, Petra precisou de cinco anos de espera e várias FIV, técnicas de reprodução assistida, até conseguir engravidar.

Aos 33 anos, contou em declarações ao 'Dois às 10', teve uma gravidez ectópica que a obrigou a uma operação de urgência.

"Foi muito difícil. Estava grávida numa sexta-feira e na terça-feira já não estava", lembrou.

Mais tarde, ficou a saber que tinha trombofilia e que um dos seu ovários tinha deixado de funcionar. Chegou a recorrer a uma dadora de óvulos, mas sem sucesso.

Depois de um novo tratamento, Petra conseguiu engravidar. Atualmente, espera a chegada de duas meninas e vive uma fase feliz "mas sempre com o coração nas mãos". A gestão, de cinco meses, é de risco e obriga-a a ficar em casa de repouso, já que uma das bebés "tem o cordão umbilical fora do sítio" e as duas podem nascer mais cedo do que o previsto.

