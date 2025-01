"Brincarem uns com os outros faz parte do jogo, mas com a minha autoridade não", afirmou a Voz.

Depois de terem recebido uma primeira sanção por terem desrespeitado a ordem da Voz, que deixou Afonso Leitão responsável pela cozinha do 'Secret Story - Desafio Final', os participantes do reality show foram novamente castigados. O primeiro castigo aplicado pela produção deixava os jogadores sem acesso ao frigorifico e armários da cozinha, tendo apenas uma pequena 'ração' que poderiam comer. Porém, um grupo de concorrentes decidiu voltar a quebrar as regras. O team 'Ovinhos Rotos', do qual faziam parte David, Gabriel, Flávia, Inês, Patrícia, Cláudio e Afonso, 'atacou' os armários durante a noite e desfrutaram todos de uma sandes - sem que os restantes soubessem. "Brincarem uns com os outros faz parte do jogo, mas com a minha autoridade não", reagiu a Voz, que decidiu aplicar um castigo mais sério ainda. A Voz decidiu que os envolvidos começam as próximas nomeações com um voto cada um e Cláudio Alegre, que era o líder da casa e deveria ter, por isso, dado o exemplo, está automaticamente nomeado nas nomeações da próxima semana.