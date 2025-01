Após um ano de noivado, Suki Waterhouse e Robert Pattinson poderão ter dito o 'sim' numa cerimónia íntima e secreta.

O casamento aconteceu, supostamente, após seis anos de relacionamento e terá sido celebrado no último dia de 2024 num resort de luxo nas Caraíbas.

Entre os convidados, claro, estava a sua filha, de apenas dez meses e de nome desconhecido.

Os detalhes do suposto enlace, sobre o qual nenhum dos artistas se pronunciou, foram revelados por uma empregada do hotel à plataforma Deuxmoi.

"Robert Pattinson e Suki Waterhouse casaram-se na véspera de Ano Novo no resort de luxo onde trabalho", confessou, acrescentando que eles pareciam muito amorosos e emocionados. "A filha deles estava lá e usava um lindo vestido", disse a funcionária.

No grupo de convidados estava a família de Suki e de Robert e, de acordo com a fonte, o casal foi "extremamente simpático" ​​com a equipa do hotel.

