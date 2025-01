Hulk, de 38 anos, e Camila Ângelo, de 35, casaram-se pela igreja logo a iniciar 2025, isto depois de terem dado o nó pelo civil em 2020.

No Instagram, o futebolista destacou algumas imagens da cerimónia, que decorreu no dia 3 de janeiro. "Diante de Deus e das promessas do nosso amor, unimo-nos num só coração, começando a nossa eternidade juntos, vida! Amo-te", escreveu.

De acordo com a revista Quem, Hulk e Camila realizaram uma segunda celebração de casamento esta terça-feira, dia 7 de janeiro, que contou com a presença de Alice, de nove anos, filha do futebolista com a ex-mulher Iran Ângelo (tia de Camila), e das irmãs da menina (filha de Hulk e Camila), Zaya, de dois anos, e Aisha, de seis meses.

No entanto, os filhos mais velhos do jogador com Iran, Ian, de 14 anos, e Tiago, de 12, não marcaram presença nesta cerimónia e na que decorreu no dia 3 de dezembro.

Hulk e Camila, recorde-se, estão juntos desde 2019 e casaram-se pelo civil no ano seguinte. Uma relação polémica desde o início, uma vez que Camila é sobrinha da ex-mulher do futebolista. Aliás, segundo alguns meios de comunicação brasileiros, Hulk foi padrinho de casamento de Camila, em dezembro de 2015, quando a a médica deu o nó com o empresário Marcos Maciel.

Leia Também: Hulk e Camila Sousa: A incrível sessão de fotos pré-casamento