Juntos desde 2019, Hulk e Camila Sousa estão a preparar o casamento, mas já oficializaram a relação pelo civil e até já se vestiram de noivos para uma sessão fotográfica pré-casamento.

O jogador de Atlético Mineiro, de 38 anos, e a esposa, de 35, foram fotografados pela lente de Davi Nascimento, que partilhou as imagens nas redes sociais.

"Cheio de estilo e personalidade, como eles", pode ler-se na legenda dos registos, disponíveis na partilha abaixo.

O casal fará no início do ano três cerimónias de casamento, a primeira a 3 de janeiro, em Campina Grande, na Paraíba, a segunda no dia 7 do mesmo mês, em João Pessoa e a última no dia 8, também na capital do estado.

Recorde-se que Hulk e Camila, que têm dois filhos em comum, conheceram-se porque a atual esposa do jogador é sobrinha da sua ex-mulher, Iran Ângelo. Do antigo casamento, que durou de 2007 a 2019, resultaram três filhos.