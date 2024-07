Suki Waterhouse exibiu as suas curvas ao posar em biquíni, na quarta-feira, depois de ter sido mãe pela primeira vez, de uma menina, no início deste ano.

A imagem foi publicada nas stories da sua página de Instagram e rapidamente chamou a atenção da imprensa internacional.

De recordar que a filha é fruto da relação de Suki Waterhouse com o ator Robert Pattinson. A notícia do nascimento da menina chegou à imprensa em março, quando o casal foi visto a passear com a bebé em Los Angeles.

© Instagram

Leia Também: Suki Waterhouse em capa de revista com a filha e fala de Robert Pattinson