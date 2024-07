Suki Waterhouse posou para a Vogue britânica com a filha, que nasceu no início do ano. Ambas protagonizam a edição de agosto da revista.

A menina é fruto da relação da artista com Robert Pattinson, a quem Suki teceu elogios nesta nova fase da vida do casal.

"Ele esteve lá comigo e, como todos os pais, estava muito nervoso. Mas para alguém que é bastante ansioso, ele até tem estado muito calmo", partilhou, afirmando que o ator é o "melhor pai que poderia esperar" para a sua menina.

