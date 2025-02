Robert Pattinson confessou que foi estranho perceber que tinha tantos fãs homens.

As revelações foram feitas pelo ator, de 38 anos, na antestreia do filme 'Mickey 17' em Londres, à Associated Press.

"É um pouco estranho - há um monte de homens, o que é novidade para mim", brincou.

Note-se que Pattinson ficou conhecido após ter dado vida à personagem do vampiro Edward Cullen na saga 'Twilight', tendo contracenado na altura com Kristen Stewart, com quem fez par romântico.

