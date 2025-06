Kristen Stewart era exigente no que dizia respeito ao seu visual em 'Crepúsculo', onde interpretou Bella Swan, como conta a realizadora da saga, Catherine Hardwicke.

Ao falar no painel 'Fix It in Prep' no Mediterrane Film Festival, na quarta-feira, dia 26 de junho, Catherine Hardwicke estava a explicar de como os realizadores precisam, muitas vezes, de improvisar nos sets para resolver problemas quando recordou este episódio com Kristen Stewart.

A realizadora recordou que ajudou Kristen Stewart a sentir-se mais confiante durante uma cena em que precisava de beijar o colega de elenco Robert Pattinson, que dá vida a Edward Cullen, conta o The Hollywood Reporter.

"Tínhamos 10 camisas diferentes para ela. Ela não gostou de nenhuma. Quando estávamos a filmar, ela disse que gostava da minha camisa. E disse-lhe 'tudo bem', e dei-lhe a camisa", relatou.

Recordando ainda o guarda-roupa da personagem de Kristen Stewart na saga, lembrou que esta começou a vestir peças em tons 'earth-toned' (tom terra em tradução livre). No final, à medida que Bella se aproximava de Edward e da sua família, "ela já se vestia como os Cullen", recorrendo a tons frios e casacos de couro para dar uma aparência de 'vampiro'.

Ainda a falar da sua experiência em 'Crepúsculo', Catherine Hardwicke revelou que o guião original que lhe foi apresentado estava "péssimo".

"Eles deram-me o guião e perguntaram: 'Tens interesse em realizar algum destes filmes?' Na época, todos os estúdios de Los Angeles recusaram o 'Crepúsculo'. Ninguém imaginava que renderia um centavo [porque] era uma protagonista jovem. Li o guião e achei péssimo. Fui ler o livro e vi que havia muitos fãs apaixonados por ele. Disse que queria marcar uma reunião", partilhou.

Anteriormente, Catherine Hardwicke conversou com Josh Horowitz para o podcast 'Happy Sad Confused', na altura em que se comemorou o 15.º aniversário do filme, e recordou como teve de mudar a aparência de Robert Pattinson para o 'Crepúsculo'.

A química instantânea com Kristen Stewart não deixou dúvidas quanto ao ator para o papel, mas foi mesmo necessária uma "transformação". "Quando ele veio a minha casa, tinha uma franja preta - o cabelo pintado de preto", recordou Catherine Hardwicke.

Mais tarde, quando o ator se encontrou com a equipa na Summit, ligaram para a realizadora a expressar preocupação quanto à sua escolha de Robert Pattinson para o papel. "Perguntaram se achava que conseguia deixar aquele rapaz bonito. Disse que sim. Perguntei se tinham visto as maçãs do rosto dele. E disse que estávamos a fazer uma transformação do cabelo. 'Ele vai começar a treinar e vai ficar lindo'. Mas ao início eles não acreditaram", recordou.

